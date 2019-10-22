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Esad, İdlib’de Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti
Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yıllar sonra ilk kez İdlib bölgesine gelerek, El Habit Beldesi’nde Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti ve askerlere moral verdi. Suriye Haber Ajansı SANA, Esad’ın ziyaret fotoğraflarını yayınladı.
DIŞ HABERLER 22.10.2019, 12:53
Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yıllar sonra ilk kez İdlib bölgesine gelerek, El Habit Beldesi’nde Suriye Ordusu askerlerini ziyaret etti ve askerlere moral verdi. Suriye Haber Ajansı SANA, Esad’ın ziyaret fotoğraflarını yayınladı.
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