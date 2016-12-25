Siyamend KAZMAZ () - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Vladimir Putin'e uçak kazası sebebiyle taziye mesajı gönderdi. SANA ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Bizimle ve Halep'te yaşayan vatandaşlarımızla zafer mutluluğunu paylaşmak isteyen dostlarımızı taşıyan Tu154 uçağının düşmesi haberini büyük bir üzüntüyle aldık" denildi.
Esad'dan Putin'e taziye
Siyamend KAZMAZ () - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Vladimir Putin'e uçak kazası sebebiyle taziye mesajı gönderdi. SANA ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Bizimle ve Halep'te yaşayan vatandaşlarımızla zafer mutluluğunu paylaşmak...
25 Aralık 2016 Pazar 16:35
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