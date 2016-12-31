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Esad Avrupa'ya rest çekti

Suriye lideri Beşar Esad, Avrupa devletlerini Suriye’deki terörü ‘doğrudan ya da dolaylı olarak’ desteklemekle suçlayarak, Avrupa’daki mülteci krizi ve terör olaylarının da Avrupa ülkelerinin kendi suçu olduğunu savundu.

Esad Avrupa'ya rest çekti
Suriye lideri Beşar Esad, Avrupa devletlerini Suriye’deki terörü ‘doğrudan ya da dolaylı olarak’ desteklemekle suçlayarak, Avrupa’daki mülteci krizi ve terör olaylarının da Avrupa ülkelerinin kendi suçu olduğunu savundu.

İtalyan ‘Il Giornale‘ gazetesine görüntülü bir mülakat veren Esad, terör saldırıları ve Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya akınının Suriye’deki terörle bağlantılı olduğunu söyledi. Suriye lideri, “Sorumlular ve hükümetler kendi çıkarlarına, kendi halklarının çıkarına aykırı hareket ediyorlar” diye konuştu.

İNSANİ YARDIMA İHTİYACIMIZ YOK

Beşar Esad, savaştan sonra Suriyelilerin ülkelerine döneceğinden emin olduğunu söyleyerek, “Onların sizin kendi ülkenizde vereceğiniz desteğe ihtiyacı yok. Onların sizin Suriye’de vereceğiniz desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.
Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkelerine savaştan sonra geri döneceğine inandığını vurgulayan Esad, böylece Suriye'nin yeniden doğacağına dikkat çekti.

“Çünkü Suriye daha yok olmadı. Diğer yandan bu savaş birçok Suriyeliyi birbirine yakınlaştırdı. Bu savaştan önemli dersler çıkardılar. Birbirlerini tanımaz ve her düzeyde saygı göstermezlerse birleşik bir topluma sahip olamayacaklarını öğrendiler” diye ekledi.

Yaklaşık beş buçuk yıldır süren Suriye’deki iç savaşta yüz binlerce insan öldü. Milyonlarca Suriyeli de ülke içinde ve dışında yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Bu geçen sürede pek çok kez ateşkes girişimlerinde bulunulsa da, ateşkesler kısa süreli oldu. Türkiye ve Rusya’nın girişimi ile sağlanan ve dün gece yarısından itibaren başlayan ateşkesin kısmi ihallere rağmen sürdüğü belirtiliyor.
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