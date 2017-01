Esad: Astana görüşmelerinde herşeyi müzakere etmeye hazırım

Ersin Arslan / Stockholm, 9 Ocak () - Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Kazakistan'da yapılması planlanan barış görüşmelerinde "her şeyi" müzakere etmeye hazır olduğunu, Suriye'nin "tamamını teröristlerden temizlemeyi" hedeflediklerini söyledi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Esad Şam'da Fransız gazetecilere yaptığı açıklamada, zamanın ve tarafların tam olarak belirlenmesi halinde Astana’da her konunun masaya yatırılabileceğini söyledi ve görüşmelerde herhangi bir sınır olmadığını, istisnasız her meselenin tartışılabileceğini vurguladı.

Astana'daki görüşmelerde Suriye meselelerinin tartışılacağına da işaret eden Esad, dolayısıyla bu görüşmelerde yer alacak tarafların da Suriyeli olmaları gerektiğini, başarılı olup olmamasının da buna bağlı olduğunun altını çizdi.

Esad, Fransız gazetecilerin ateşkes ihlallerine ilişkin sorularını yanıtlarken de, çatışmaların durdurulmasının bir dizi tarafa bağlı olduğunu, tek taraflı olarak çatışmaları durdurmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Suriye’nin birçok bölgesinde ateşkesin ihlal edildiğini vurgulayan Esad; terör örgütleri tarafından muhtelif bölgelerde sivil yerleşim alanları ve askeri noktalara saldırıların devam ettiğine dikkat çekti.

Esad, Suriye Ordusu'nun su kaynakları nedeniyle Berada vadisinde operasyonlara devam ettiğini de belirterek, bu bölgede bulunan Nusra'ya bağlı teröristlerin Şam ve kırsalında beş milyondan fazla kişiye içme suyu sağlayan su kaynaklarını işgal edip kestiklerine dikkat çekti.

Esad, Rakka’nın IŞİD'den geri alınmasına ilişkin soruları yanıtlarken de, Suriye’nin tamamını "terörden kurtarımaya kararlı" olduklarını vurguladı.

Kendisinin Cumhurbaşkanı olarak pozisyonunu tartışıp tartışmayacağının sorulması üzerine Esad, "Evet, ama benim pozisyonum anayasaya bağlı; bu konu tartışılacaksa, önce anayasa tartışılmalı" dedi.