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Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı (52) 27 Temmuz 2018'de öldüren İbrahim Erhalk'ın (61), Lefkoşa Ağır Ceza...

Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı (52) 27 Temmuz 2018'de öldüren İbrahim Erhalk'ın (61), Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ses kayıtlarının dinletilmesi ile devam edildi. Mahkemeye bilgi veren polis, Nigar Tevfik Erhalk'ın, ‘eşi ile kavgasını’ cep telefonuna çektiğini belirtti. 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk önce Nigar Tevfik Erhalk'ın, İbrahim Erhalk ile yaptığı tartışmaya ait ses kaydı dinletildi.

'SENİ KOCA OLARAK GÖRMEDİM'
Mahkemede dinlenilen ve Nigar Tevfik Erhalk’a ait olduğu belirtilen kayıtta, Erhalk şunları söylüyor: “Artık boşanmak istiyorum. Mutsuzum. Boşan. Mutlu bir birliktelik yaşama kararı aldım. Artık çok geç. Mutluluğu buldum. Mutlu olacağım. Sen hep kendini düşündün. Şimdi sıra bende. Mutlu olacağım. Hiçbir şeyi değiştiremezsin. Ben evli değilim. Benim için artık bir imza, başka bir şey değil. Ben, seni hiçbir zaman koca olarak görmedim. Çocukları bana düşman ediyorsun. Sen yıllarca para için yaşadın.” 

Ses kayıtlarında İbrahim Erhalk'ın da eşine av tüfeği ile ateş ettiği ve “Beni buna mecbur ettin Nigar. Namusumu sıfır ettin. Ben hapse, sen mezara” dediği duyuluyor. Mahkeme diğer ses kayıtlarının dinlenmesi için duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

 

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