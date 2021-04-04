Ersin Tatar'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ülkücü Hareket'in Lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 24'ncü yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Tatar, "Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıldönümünde saygıyla anıyorum" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ülkücü Hareket'in Lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 24'ncü yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Tatar, "Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıldönümünde saygıyla anıyorum" dedi.
Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de Ankara'da hayatını kaybetti. Türkeş'in vefatının yıldönümünde siyasilerden art arda anma mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ülkücü Hareket'in lideri Türkeş'in vefat yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.
Ersin Tatar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Kıbrıs’ta 1917 yılında doğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıldönümünde saygıyla anıyorum. Türk Dünyasına ve Ulusal Kıbrıs davamıza yaptığı hizmetler unutulmayacaktır.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016