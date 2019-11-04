Son Dakika
DHA İSTANBUL- İMAMOĞLU: KORUMA ARKADAŞLARIMIZIN KABUL ETMEYECEĞİM ŞEKİLDE VATANDAŞLA BİR DİYALOĞU OLUŞMUŞ
Ermenistan’da Rus askeri üssünün bulunduğu havaalanında yangın
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da havaalanındaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale için havaalanında sevk edildi. Başkent Erivan’da yer alan Rus askeri üssünün de bulunduğu Erebuni Havaalanı’ndaki...
DIŞ HABERLER 04.11.2019, 16:49
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da havaalanındaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale için havaalanında sevk edildi.
Başkent Erivan’da yer alan Rus askeri üssünün de bulunduğu Erebuni Havaalanı’ndaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Hızla yayılan yangına müdahale için 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri olay yerine sevk edildi. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.
Başkent Erivan’da yer alan Rus askeri üssünün de bulunduğu Erebuni Havaalanı’ndaki bir hangarın çatısında yangın çıktı. Hızla yayılan yangına müdahale için 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri olay yerine sevk edildi. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5