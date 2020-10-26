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Ermenistan ordusu yine ateşkese uymadı

Ermenistan ordusu Tovuz, Gedebey, Daşkesen ve Ağdam bölgelerine top atışlarıyla ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam ediyor.

DIŞ HABERLER 26.10.2020, 09:15 26.10.2020, 12:20 Murat Aydın
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Ermenistan ordusu yine ateşkese uymadı

Ermenistan ordusu Tovuz, Gedebey, Daşkesen ve Ağdam bölgelerine top atışlarıyla ateşkesi ihlal ederek saldırılarına devam ediyor.

ABD, dün akşam saatlerinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın bugün itibarıyla yerel saatle 08: 00'de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Ermenistan tarafından ihlaller de başladı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise  Ermeni tarafının ateşkesi  ihlal ettiğini söyledi. Hacıyev  Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Laçin bölgesi yönünde Azerbaycan birliklerine top atışı yaptığını söyledi.

Azerbeycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlallerine devam etiği kaydedildi. Açıklamada, Tovuz, Gedebey, Daşkesen ve Ağdam bölgelerine silahlı saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

#Azerbaycan #ermenistan #savaş #ateşkes #ihlal #asker #füze #top
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