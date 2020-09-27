Ermenistan askeri, Azerbaycan'a saldırdı

Ermenistan askeri güçleri Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında sivil yerleşim yerlerene saldırrdı. Saldırıda ölü yaralılar olduğu belirtiliyor. Bunun üzerine Azerbaycan askeri de devreye girerek Saldırı noktalarını ateş altına aldı. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi. Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, "Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir. .Dünya bu saldırgan tutuma karşı seyirci kalmamalı" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.



HAVAN MERMİSİ ŞARAPNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah saatlerinde Ermeni güçler sivil yerleşim birimlerini top atışına tuttuğu ifade edilirken, evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarının ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi

Ermenistan’ın saldırması üzerine Azerbaycan Hava Kuvvetleri Ermeni işgali altındaki Karabağ'a hava harekatı başlattı. #Azerbaycan karşı atağa geçerek işgal altındaki Terter, Ağdam, Cabrail, Fizuli hattında çok sayıda köy ve tepe işgalinden kurtarıldı. Bir Ermenistan Karakolu ile çok sayıda mühimmat ele geçirilerek ağır kayıplar verdirildi. Ermenistan’in masum sivilleri katletmek suretiyle baslattigi saldirilar karsisinda Azerbaycan karsi saldiri baslatti. Isgal altindaki cok sayida yerlesim yerini ozgurlestiren Azerbaycan Ordusu bircok Ermeni HSS ve agir silahini da imha etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan’a ait iki helikopterin ve üç İHA’nın düşürüldüğünü açıklarken çatışmanın yerel saatle 04:10’da başladığını öne sürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bir helikopterin düştüğünü ve askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.