Erkeklerden fazla giriş ücreti alan müze Ayrımcılık Ombudsmanı’na şikayet edildi

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Mart () – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkeklerden fazla giriş ücreti alan İsveç Fotoğraf Müzesi aleyhine Ayrımcılık Ombudsmanı’na yedi başvuru yapıldı.

Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar müzeyi gezmek için normal giriş ücreti olan 130 Kron öderlerken, erkekler yüzde 13 yükseltilen 146,90 Kron giriş ücreti ödemek zorunda kaldılar.

Müze yetkilileri kadınlar gününde erkek ve kadınlar arasında gelir eşitsizliğine dikkat çekmek ve tartışma ortamı yaratmak için böyle bir yola gittiklerini açıkladılar.

İsveç İstatistik Bürosu’nun verilerine göre aynı işi yapan erkeklerle kadınlar arasındaki gelir farkı tam da yüzde 13 oranında.

Ayrımcılık Ombudsmanı Basın Sözcüsü başvurular ile ilgili yaptığı açıklamada başvuruların henüz incelemeye alınmadığını belirterek ‘‘Ayrımcılık yasası cinslere eşit davranış ilkesini temel alıyor. Ancak yasa uygulamaların özel bir amaç gütmesi durumunda yargıya farklı değerlendirme yetkisi de tanıyor’’ dedi.