Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu

Uganda’da bölgesel futbol şampiyonasına katılan Eritre Milli Takım oyuncularından 7'si şampiyonadan sonra ortadan kayboldu.

Eritre Devleti’nin 7 futbolcusu, futbol şampiyonası sona erdikten sonra dönüş uçağına binmeyerek Uganda’nın başkenti Kampala’da ortadan kayboldular. Doğu Afrika Bölgesel Futbol Şampiyonasını düzenleyen Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa basına yaptığı açıklamada, “Bildiğimiz kadarıyla 7 oyuncu kaçtı. Uganda Futbol Federasyonu’nu, elçiliği ve polisi bilgilendirdik. Nerede olduklarını bulmak için çalışıyoruz ve bence onları yakalayacağız” dedi.

Eritreli futbolcuların daha önce de futbol maçı için gittikleri ülkede kaçtıkları biliniyor, 2009 yılında bir futbol turnuvasında tüm futbolcular Kenya’da kaçtılar. 2013’te Uganda’da 15 oyuncu ve takım doktoru iltica talebinde bulunmuş ve Uganda yetkilileri ilticalarını kabul etmişti. 2015 yılında Botswana’da Dünya Kupası eleme maçlarında 10 futbolcu Eritre’ye dönmeyi reddetmişti.