Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı

Washington, 16 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'daki ikili görüşmesi başladı. Görüşme sırasında kısa bir açıklama yapan Donald Trump, “Ciddi, önemli ve somut konular üzerinde konuşacağız. Ardından öğle yemeği yiyeceğiz” dedi.

Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak büyük bir onur. Uzun ve zorlu bir görüşme olacak. Çok başarılı geçeceğini biliyorum. Harika ilişkilerimiz var, daha da iyi hale getireceğiz," ifadelerini kullandı.

Görüşmede hazır bulunan gazeteciler, “YPG ile ilgili mutabakata vardınız mı?” diye sordu.

Görüntü Dökümü:

-Karşılamadan görüntü

-İki liderin basın mensuplarının karşısına geçmesi

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