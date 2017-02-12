Erdoğan: “Türkiye, Bahreyn’in yanında olmayı sürdürecektir”

Manama, 12 Şubat, () - Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere gittiği Bahreyn’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sunulan ve Bahreyn'in en üst düzeydeki nişanı olan Şeyh İsa Bin Selman Al Halife madalyasının tevdi törenine katıldı.

Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Sakhir Sarayı’nda gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.

Erdoğan: “Zor günümüzde yanımızda durarak, gönlümüze taht kurmuştunuz”

Bahreyn Kralı Al Halife’nin geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’ye yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, “En zor günümüzde yanımızda durarak, gönlümüze daimi bir taht kurmuştunuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu defa bu dost toprakları heyetimle birlikte ziyaretimde Bahreyn’in en üst düzeydeki Şeyh İsa Bin Selman El Halife madalyasıyla bizleri onurlandırıyorsunuz. Bu madalyayı hem Türkiye ve Bahreyn devletleri, hem de Türk ve Bahreyn halklarının kardeşliğinin bir nişanesi olarak kabul ediyorum. Dostluk ve kardeşliğimizin baki, iş birliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aynı irade ve kararlılığın sizlerde de olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye-Bahreyn kardeşliğinin güçlenmeye ve farklı alanlarda kök salmaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Türkiye hem iyi, hem de kötü gününde Bahreyn’in yanında olmayı sürdürecektir. Bölgemizin istikrarı, huzuru ve istikbali için el birliği ve güç birliği içinde çalışacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle bizlere gösterdiğiniz hüsnükabul için teşekkür ediyor, tüm Bahreynli kardeşlerime en kalbi hürmetlerimi sunuyorum. Şahsıma tevcih ettiğiniz ortak tarihimizde müstesna bir yeri olan bu madalyayı daima şerefle muhafaza edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

Bahreyn Kralı Al Halife: “Müslüman dünyasına büyük hizmetler vermeye çalışıyorsunuz”

Bahreyn Kralı Al Halife de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Selman Bin İsa nişanının tevdi edilmesinden büyük bir minnet ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu nişanı biz sizin yaptığınız çabalardan ve girişimlerinizden dolayı size hediye etmek istiyoruz. Çünkü siz, Müslüman dünyasına ve insanlara büyük hizmetler vermeye çalışıyorsunuz” dedi.

Nişan tevdi töreninin ardından, ziyaret kapsamında Türkiye ile Bahreyn arasında yapılan anlaşmalar iki ülke bakanları tarafından imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı El Halife’nin huzurunda, mevkidaşlarıyla birlikte iki ülke arasında gerçekleştirilen anlaşmaları imzaladı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Al Halife tarafından Sakhir Sarayı’nda onuruna verilen resmî akşam yemeğine katıldı.

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