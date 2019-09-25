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Erdoğan, Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.

DIŞ HABERLER 25.09.2019, 19:24
Erdoğan, Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.

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