Erdoğan-Trump, heyetlerarası görüşmeye geçti

Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasından sonra, heyetlerarası görüşmeye geçildi.
(Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
- Heyetlerarası görüşmeden görüntüler
Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasından sonra, heyetlerarası görüşmeye geçildi. (Fotoğraflı) Görüntü Dökümü: - Heyetlerarası görüşmeden...
16 Mayıs 2017 Salı 21:02
Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasından sonra, heyetlerarası görüşmeye geçildi.
(Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
- Heyetlerarası görüşmeden görüntüler
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