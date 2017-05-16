Erdoğan-Trump, heyetlerarası görüşmeye geçti (2)

Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasından sonra, heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Görüşmede Türk tarafının heyetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Fikri Işık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu katıldı. ABD tarafında da Trump'ın yanında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Türk yetkililerin diğer mevkidaşları yer aldı.
(Fotoğraflı)
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