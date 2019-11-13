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Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Trump’ın Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da ikili görüşmesi...
DIŞ HABERLER 13.11.2019, 21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Trump’ın Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da ikili görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulunacak. Heyetler arası görüşmenin ardından TS ile saat 23.00’de iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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