Erdoğan-Trump görüşmesi başladı (Fotoğraflar)

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi Beyaz Saray?da TS ile 20.30?da başladı. Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Trump, S-400 ve F-35 konuları da gündemimiz arasında ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan?ı Beyaz Saray?ın kapısında karşıladı.

Trump, görüşme öncesinde basın mensuplarına Erdoğan?la birlikte olduğu için çok memnun olduğunu ifade ederek, ?Erdoğan?ı ve eşini burada ağırlamak çok önemli bir şey. Ateşkesimiz devam ediyor. Sınır çok güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Kürtler de durumdan memnun. Katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan?a teşekkürlerimi iletiyorum? ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, ?Türkiye hem S-400?lere hem F-35?lere sahip olabilecek mi? sorusuna Trump, ?Bunların hepsini görüşeceğiz. S-400 ve F-35 konuları da gündemimiz arasında? cevabını verdi.

?DEAŞ?LA MÜCADELEDE TÜRKİYE?NİN KATKISI ÇOK BÜYÜK?

Trump, terör örgütü DEAŞ?la mücadelede çok önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayarak, ?DEAŞ?ın başı olan Bağdadi?yi öldürdük. İki numaralı ismini de öldürdük. Şimdi üçüncü önemli adamının peşindeyiz. Onun da nerede olduğunu biliyoruz. DEAŞ konusunda oldukça başarılıyız. Türkiye?nin DEAŞ?la mücadelede katkısı çok büyük. Türkiye 100?den fazla DEAŞ mensubunu yakaladı. DEAŞ savaşçıları artık hapishanede? diye konuştu.

?BASIN TOPLANTISINDA HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ?

Görüşme öncesi açıklamada bulunmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız? ifadelerini kullandı.