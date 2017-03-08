Erdoğan, Rusya ile ilgili iki kanunu onayladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Mart () – Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca 34 kanunu onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderdi.

Erdoğan, bu kapsamda 6773 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ve 6788 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’larında içinde bulunduğu 34 kanunu onayladı.