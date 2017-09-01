Erdoğan-Ruhani telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel sorunların çözümü konusunda Türkiye-İran dayanışmasının gerekli olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde Myanmar'da yaşanan olaylar, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri başlıca konular olarak ele aldı.

Ruhani liderliğinde İran'da göreve başlayan yeni hükümet döneminde İran-Türkiye ilişkilerinin geçmişten daha iyi olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'la siyasi ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini kaydetti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar Müslümanlarına yönelik yapılan zulmümden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Daha fazla işbirliği yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Ruhani ise son aylarda iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasını olumlu karşıladığını belirterek, " Bölgenin günümüzdeki hassas durumu, iki ülkenin geçmişten daha fazla işbirliği yapmasını gerekli kılıyor" diye konuştu.

Bölücü istekler asla bölgenin yararına değil

İsim vermeden Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna değinen Ruhani, "İran, bölücü istekleri asla bölgenin barış ve istikrarından yana bulmuyor. Günümüzde bazı güçler bölge halkının zararına olan isteklerini bölgede uygulamaya çalışıyor" dedi.

Myanmar olaylarına da değinen Ruhani,"İran dünyanın hiç bir yerinde Müslümanlara yapılan zulmü kabul etmez ve olayı kınıyor" ifadesini kullandı.