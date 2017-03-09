Erdoğan-Putin görüşmesinde gündemin ilk sırasında Suriye var

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Rusya ziyaretinde ilk sırada Suriye’deki gelişmelerin gündeme geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’de katıldığı programda, “Suriye’de şu anda Rusya’nın, Türkiye’nin önemli bir konumu, yeri var. Amerika’nın başını çektiği koalisyon güçlerinin önemli bir yeri var. Bu konuları orada masaya yatırmak suretiyle üç genelkurmay başkanımızın geldiği noktayı da orada değerlendireceğiz.” dedi.

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’dan ndan gerekli bilgileri aldığını, seyahatte onun da heyette yer alacağını söyledi.

Özellikle Mümbiç’teki gelişmelerin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Erdoğan, “Olayın sadece insani yardım boyutundan bahsedemeyiz, çünkü oranın gerçek sahipleri kimse, Mümbiç’e onların yerleşmesi başından itibaren bizim tezimizdir. Ben bunu Sayın Obama’ya başkanlığı döneminde zaten defaatle söylemiştim. Oradaki işgalci güçlerin Fırat’ın doğusuna gitmesi konusunu hep işlemiştik. Şu anda da tezimiz budur, burada bir değişiklik söz konusu değil. Gerçek sahipleri kimse onlar Münbiç’e yerleşsinler. Cerablus’taki, Rai’deki insanlar toprağına yerleşmenin huzurunu yaşıyorsa, oradakiler de bunu yaşasın diye bir tezimiz var. Üçlü görüşmeler de bu akşam Sayın Genelkurmay Başkanımdan aldığım bilgiye göre iyi geçti. Bunu da Moskova’da Sayın Putin ile değerlendirme imkanımız olacak.” dedi.