Erdoğan: "Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadeleye kararlıyız" (2)

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Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmaz karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Ziyaretimizin bu kapsamda tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki lider, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum"

Konuşmasına Trump'a teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Sayın başkan değerli dostum, değerli basın mensurları sizleri en kalbi doygularımla selamlıyorum. Trump'a ve ekibine şahsım ve ekibime gösterdikleri ilgiden dolayı şahsım milletim adına Şükranlarımı iletiyorum. Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum.

"İlişkilerimizi güçlü tutmamız, karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemli"

Erdoğan, "Az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık. Türkiye ile ABD arasındaki bağlar, demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde gelişmiştir. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmaz karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir" dedi.

"Ziyaretimizin tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum"

Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Amerika ile BM, NATO ve G-20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızın daha da arttırmanın kararındayız. Ziyaretimizin bu kapsamda tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız önemli"

Erdoğan, "Görüşmelerimizin geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize fırsat tanıyacağına inanıyorum. Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğini arttırma noktasında hem fikiriz. DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız" diye konuştu.

"Özellikle YPG/PYD terör örgütünün muhatap alınması kesinlikle uygun değildir"

Erdoğan, "Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir" dedi.

"Bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz"

Erdoğan, "Terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler, eninde sonunda kaybedeceklerdir. İki müttefikin dayanışma ve yakın işbirliği eli kanlı cinayet şebeklerini bertaraf etmek için kafidir" diye konuştu.

"FETÖ terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim"

Erdoğan, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETO terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim" dedi.

"Yeni Abd yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz"

Erdoğan, "Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Sayın Trump'ın seçim zaferi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz" dedi.

"Geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz"

Erdoğan, "Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz. Terör örgütleri ile ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bölgesel istikrar ve güvenliğin temininde türkiye- abd işbirliği çok önemlidir"

Erdoğan, "Bölgesel istikrar ve güvenliğin temininde Türkiye- ABD işbirliği çok önemlidir. Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma, işbirliğimizi bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmenin inanıyorum ki kararlılığı içindeyiz. Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Trump'a Türkiye daveti

Erdoğan, "Sayın Başkana nazik daveti ve konukseverliği için teşekkür ediyorum. En yakın zamanda kendisini ve ailesini ülkemde ağırlamaktan memnuiyet duyacağımız ifade etmek istiyorum" diyerek konuşmasına son verdi.

Açıklamaların ardından Erdoğan ve Trump el sıkışarak objektiflere poz verdi.

(Fotoğraflı)

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