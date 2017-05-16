Erdoğan: "Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadeleye kararlıyız" (1)

Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmaz karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Ziyaretimizin bu kapsamda tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki lider, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum"

Konuşmasına Trump'a teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Sayın başkan değerli dostum, değerli basın mensurları sizleri en kalbi doygularımla selamlıyorum. Trump'a ve ekibine şahsım ve ekibime gösterdikleri ilgiden dolayı şahsım milletim adına Şükranlarımı iletiyorum. Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum.

"İlişkilerimizi güçlü tutmamız, karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemli"

Erdoğan, "Az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık. Türkiye ile ABD arasındaki bağlar, demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde gelişmiştir. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmaz karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir" dedi.

"Ziyaretimizin tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum"

Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Amerika ile BM, NATO ve G-20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızın daha da arttırmanın kararındayız. Ziyaretimizin bu kapsamda tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız önemli"

Erdoğan, "Görüşmelerimizin geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize fırsat tanıyacağına inanıyorum. Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğini arttırma noktasında hem fikiriz. DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız" diye konuştu.

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