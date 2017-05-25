Devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekildi ve devrir teslim töreni gerçekleştirildi. NATO'ya ait uçaklar tören alanında gösteri uçuşu düzenledi.
Görüntü Dökümü:Liderler aile fotoğrafı çekiliyor Törenden görüntü NATO uçakları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargah binasının devir teslim törenine katıldı. Liderler burada aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyon sonrasında yeni NATO Karargah binasının devir teslim töreni yapıldı. Tören Jens Stoltenberg’in açılış...
25 Mayıs 2017 Perşembe 19:51
Devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekildi ve devrir teslim töreni gerçekleştirildi. NATO'ya ait uçaklar tören alanında gösteri uçuşu düzenledi.
Görüntü Dökümü:Liderler aile fotoğrafı çekiliyor Törenden görüntü NATO uçakları
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