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Erdoğan, Libya Zirvesi’ne verilen arada liderlerle görüştü
DIŞ HABERLER 19.01.2020, 21:18
Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye verilen arada, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında Erdoğan ile Putin'in samimi oldukları görüldü.
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