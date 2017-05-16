Washington, 16 Mayıs, () - Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.
Erdoğan, kalacağı otele geldi
Washington, 16 Mayıs, () - Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.
16 Mayıs 2017 Salı 00:32
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