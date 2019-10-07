Erdoğan: İş birliğimizi geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ikili görüşmelerinin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.



Toplantının basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı mevkidaşına teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek devam etmesinin kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.



Türkiye ve Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümünün yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor. Bunların artarak devamı için ben Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nı çok çok önemsiyorum ve bunların da bütün bakanlarımızın kendi aralarında yapacakları alt yapı çalışmalarıyla birlikte üst düzeyde de bizim yapacağımız çalışmalarla çok daha ileri gideceğine inanıyorum" diye konuştu.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de ekonomik iş birliği anlamında yeni alanlar üzerine konuştuklarını belirterek, "Turizm, kültür ve tüm diğer alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız" dedi.