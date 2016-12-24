Erdoğan ile Putin bir kez daha telefon ile görüştü

Konu ile ilgili Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı, Vladimir Putin'e Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. Rus ve Türk kolluk kuvvetleri ve özel servislerin bu konudaki sıkı işbirliğine dikkat çekildi. Suriye konusu görüşülmeye devam edildi. İki taraf Halep'teki operasyonun başarıyla tamamlanması sebebiyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Böylelikle Suriye'deki askeri eylemlerin son bulmasını ön gören barış süreci ve siyasi çözümün ilerlemesi için elverişli koşullar oluşturuldu."