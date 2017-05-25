Erdoğan, Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Juncker ile görüşmeye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB Konseyi Yeni Binası’nda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından karşılandı. Erdoğan binaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte geldi. Basın mensuplarına fotoğraf verilmesinin ardından basına kapalı görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı’nın Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean Claude Junker ile bir saatlik bir görüşme yapması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tusk tarafından karşılanması Basın mensuplarına fotoğraf verilmesi