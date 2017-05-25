Görüntü Dökümü:Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tusk tarafından karşılanması Basın mensuplarına fotoğraf verilmesi
Erdoğan, Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Juncker ile görüşmeye geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB Konseyi Yeni Binası’nda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından karşılandı. Erdoğan binaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte geldi. Basın mensuplarına fotoğraf verilmesinin ardından...
25 Mayıs 2017 Perşembe 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB Konseyi Yeni Binası’nda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından karşılandı. Erdoğan binaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte geldi. Basın mensuplarına fotoğraf verilmesinin ardından basına kapalı görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı’nın Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean Claude Junker ile bir saatlik bir görüşme yapması planlanıyor.
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