Erdoğan, Çin'de 'Kuşak ve Yol Forumu' akşam yemeğine katıldı

Pekin, 14 Mayıs, () - Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun açılış akşam yemeğine katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in ev sahipliğinde Büyük Halk Meclisi’nde düzenlenen; foruma katılan devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra bazı uluslararası kuruluşlarının yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Yemeğin ardından, forum kapsamında Ulusal Sahne Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen kültürel gala programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan burada da refakat etti.

Etkinlikte liderler aile fotoğrafı da çektirdi.

(Fotoğraflı)