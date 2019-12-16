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Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre?nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.
DIŞ HABERLER 16.12.2019, 20:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre?nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.
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