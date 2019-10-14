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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 7’inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Başkent Bakü’de bulunan...
DIŞ HABERLER 14.10.2019, 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 7’inci Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Başkent Bakü’de bulunan Erdoğan, Alivey ile Zagulba Sarayı’nda baş başa görüştü.
Başkent Bakü’de bulunan Erdoğan, Alivey ile Zagulba Sarayı’nda baş başa görüştü.
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