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Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
DIŞ HABERLER 24.09.2019, 21:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
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