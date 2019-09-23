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Erdoğan, ABD’deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York’ta yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti. Birleşmiş Miletler 74’üncü Genel Kurulu için ABD’nin New York şehrinde bulunan Erdoğan’ın,...

DIŞ HABERLER 23.09.2019, 20:32
Erdoğan, ABD’deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York’ta yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.
Birleşmiş Miletler 74’üncü Genel Kurulu için ABD’nin New York şehrinde bulunan Erdoğan’ın, konakladığı Peninsula Oteli’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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