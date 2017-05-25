Erdoğan AB liderleriyle, terörle mücadeleyi görüştü

Ender Duruel / Brüksel, 25 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de ikili temaslarda da bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Steigenberger otelinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelmesinin ardından Avrupa Birliği Konseyi'nin yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüştü.

Olumlu bir atmosferde geçen Erdoğan-Macron görüşmesinde, siyasi ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere ikili konular ele alındı. Türkiye-Fransa ilişkilerini daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurgulayan iki lider, savunma sanayinde işbirliğinin yanı sıra karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar Avro'ya yükseltme hususunda da mutabık kaldılar. Suriye, Irak ve diğer bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırılması gerektiğine de dikkati çektiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Juncker ile yaptığı görüşmede de Türkiye-AB ilişkileri konuşuldu. Görüşmede, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemine, ayrıca terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğine de değinildi. Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak ise adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının önemli olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi çerçevesinde de ikili temaslarda bulunacağı kaydedildi.

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