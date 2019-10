Erdoğan: 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkartılacak -1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetlerin de katıldığı 6 saat süren görüşme sonunda 10 maddelik mutabakat imzalandı. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Rusya ile Suriye’ye ilişkin çok önemli bir mutabakatın imzalandığını belirterek, "23 Ekim, öğlen saat 12.00'den itibaren, 150 saat içinde YPG’li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkartılacak, örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir” dedi.



10 KİLOMETRE DERİNLİKTE TÜRK-RUS DEVRİYESİ BAŞLAYACAK



Basın toplantısında Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekatın amaçları ve hedefleri ile ilgili açıklamalar yaptığını belirterek, "Türkiye'nin endişelerini haklı buluyoruz." dedi. Ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Ekim, öğlen 12.00'den itibaren, 150 saat içinde YPG’li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkartılacak, örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saatin sonunda, Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Rıfat ve Münbiç’teki tüm YPG’li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. Terörist sızmalara karşı, her iki ülke gereken önemleri alacak, muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır” ifadelerini kullandı.



‘BU MUTABAKATIN YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞINA İNANIYORUM’



Rusya ile yapılan mutabakatın yeni bir dönemi başlatması temennisinde bulunan Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi, Türkiye ve Rusya, Suriye krizinin siyasi çözüme kavuşturulması için çabalarını sürdürecektir. Değerli dostum Putin ile varmış olduğumuz bu mutabakatın, Suriye’nin kalıcı istikrarı ve terörden arındırılması yolunda yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum. Muhtıranın, ülkelerimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye’nin komşusu ve Suriye halkının dostları olarak, bu ülkede barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



MUTABAKAT METNİNİ DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU OKUDU



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakat metnini okudu. Çavuşoğlu, mutabakatta yer alan 10 maddeyi şöyle aktardı:



“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır:



1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.



2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.



3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.



4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.



5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.



6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.



7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.



8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.



9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.



10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir."