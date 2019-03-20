Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Endonezya’da sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükseldi

Endonezya () – Endonezya’da meydana gelen sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e yükseldiği belirtildi. Sel, Endonezya’nın doğu Papua bölgesinde bulunan Sentani şehrinde şiddetli yağmur sonucu meydana geldi. Yerel...

Endonezya’da sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükseldi

Endonezya () – Endonezya’da meydana gelen sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e yükseldiği belirtildi.

Sel, Endonezya’nın doğu Papua bölgesinde bulunan Sentani şehrinde şiddetli yağmur sonucu meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 104 kişinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, afetten olumsuz etkilenenlerin için 18 farklı noktada kamu alanı gibi güvenli alanlara yerleştirildiğine değinildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho daha önce meydana gelen sel ve heyelanla ilgili yaptığı açıklamada onlarca evin de zarar gördüğünü belirterek, ölü sayısının artabileceğini açıklamıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328