Son Dakika
Endonezya’da sel: 21 ölü
Endonezya’da aşırı yağışlar sele dönüştü. Sel nedeniyle, başkent Cakarta’da hayat dururken, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde hayat felç olurken,...
DIŞ HABERLER 02.01.2020, 11:14
Endonezya’da aşırı yağışlar sele dönüştü. Sel nedeniyle, başkent Cakarta’da hayat dururken, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde hayat felç olurken, 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Can kayıplarına elektrik çarpmalarının ve toprak kaymalarının neden olduğu belirtildi.
Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurdu.
Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, nehirlerin taşması sonucu bazı yerlerde timsah ve yılanların yerleşim yerlerine kadar girdiği ve vahşi yaşamın da bu selden etkilendiği görüldü.
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yoğun yağışlar sele dönüştü. Şehirde hayat felç olurken, 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Can kayıplarına elektrik çarpmalarının ve toprak kaymalarının neden olduğu belirtildi.
Cakarta Valisi Anies Baswedan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, yönetimin can kayıplarını önlemek için tedbirlerini aldığını ve vatandaşların sele karşı güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirileceğini duyurdu.
Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, nehirlerin taşması sonucu bazı yerlerde timsah ve yılanların yerleşim yerlerine kadar girdiği ve vahşi yaşamın da bu selden etkilendiği görüldü.
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:13
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10