Endonezya’da bombalı saldırı

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Şubat () – Endonezya’nın batı Java bölgesinde yerel hükümet binası yanında bomba patlatıldı.

Bombanın patlatılmasından sonra yerel hükümet binasına kaçan saldırgan güvenlik güçleri ile çıkan silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi.

Endonezya gazetelerinin haberlerine göre, polis vurularak yakalanan saldırganın üzerinde patlamamış ev yapımı bir bomba daha buldu.

Batı Java sözcüsü sladırganın kimliğinin henüz belirlenemediğini, bir başka saldırganın da olay yerinden motorsikletle kaçtığını duyurdu. (Fotoğraflı)