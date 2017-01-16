En zengin 8 kişinin serveti 3.5 milyar kişinin varlığına bedel

Dünyanın en zengin 8 kişisinin serveti, dünyanın en yoksul kesiminin sahip olduğu varlıklardan daha fazla. İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın Davos’ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde gelir eşitsizliğine dikkati çekmek amacıyla hazırladığı rapora göre, en zengin 8 kişinin serveti 426 milyar Dolar’ı bulurken, en yoksul 3.5 milyar kişinin sahip olduğu varlıkların toplamı 409 milyar Dolar’da kaldı.Credit Suisse ve Forbes dergisinin verileri baz alınarak belirlenen dünyanın en zengin 8 kişisi ve sahip oldukları servet şöyle:İlk sırada Microsoft’un kurucusu Bill Gates bulunuyor. Gates’in serveti 75 milyar Dolar. İkinci sırada ise, 67 milyar Dolar ile ünlü İspanyol markası Zara’nın sahibi Amancio Ortega yer alıyor. Ortega’yı 60.8 milyar Dolar ile Warren Buffet takip ederken, Meksikalı Carlos Slim Helu 50 milyar Dolar ile dördüncü oldu. Amazon’un sahibi Jeff Bezos 45.3 milyar Dolar, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise 44.6 milyar Dolar servete sahip. Listede Oracle’nin patronu Laryy Ellison 43.6 milyar Dolar ile yedinci, Michael Bloomberg ise, 40 milyar Dolar serveti ile sekizinci sırada yer aldı.Rapora göre, gelir dağılımındaki adaletsizlik son yıllarda giderek artıyor. 1988- 2011 yılları arasında küresel gelir 11.9 trilyon Dolar artarken, en zengin yüzde onluk dilim bu artışın yüzde 45’ini elde etti.Oxfam geçen yıl hazırladığı raporda, 62 "süper zenginin" toplam servetinin dünyanın nüfusunun en fakir olan yarısından daha fazla olduğuğunu açıklamıştı.