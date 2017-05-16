En çok suç örgütü Madrid ve Barselona'da

Filiz Yavuz / Madrid, 16 Mayıs ()- İspanya’nın organize suç haritası açıklandı. Ülkede geçen yıl 440’tan fazla suç örgütü faaliyet gösterdi. En çok suç örgütünün başkent Madrid ve Barselona’da bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik Bakanlığı yetkilisi José Antonio Nieto tarafından açıklanan İçişleri Bakanlığı’nın verilerinin kullanıldığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele İstihbarat Merkezi Raporu'na (CITCO) göre İspanya’da 2016’da faaliyette olan 440’tan fazla organize suç örgütü kayıtlara geçti. Kongre’de konuşan Nieto, bu örgütlerin çoğunun uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyledi. Bu çetelerden 115’inin kokain, 103'ünün esrar, 40’ının marihuana ve 25'inin eroin kaçırdığını ifade eden bakan bunların haricinde hırsızlık ve soygun çetelerinin, fuhuş amaçlı insan ticaretinin ve kara para aklama suçunun de tespit edildiğini ifade etti.

Bakan Nİeto, bazı suç örgütlerinin birden fazla alanda suç aktivitesine sahip olduğunu da belirtti.

İçişleri bakanı Juan Ignacio Zoido, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerden büyük kısmının uluslararası terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Bakan, bazı suç örgütleriyle cihatçı örgütlerin de ilişkilerinin tespit edildiğini belirtti.

En çok suç örgütünün başkent Madrid ve Barselona’da bulunduğu kaydedildi. Bu kentlerde 100’den çok suç örgütü tespit edilmiş. Madrid ve Barcelona’yı turistik kentlerden Malaga, Cadiz, Alicante ve Valencia takip ediyor.

İspanya’da 2016'da terör ve suç örgütüne üye olmaktan 5 bin 356 kişi tutuklandı.