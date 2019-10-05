En büyük gıda fuarı ANUGA, Köln'de kapılarını açtı

İSKENDER GÜNGÖR/ KÖLN/- Bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan, dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen "ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı", Almanya’nın Köln kentinde açıldı.

107 ülkeden 7 bin 590 firmanın katıldığı fuarı 165 bin ticari ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor. Türkiye, 257’si İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonu olmak üzere toplamda 298 firma ile temsil ediliyor. İTO organizasyonu ile gelenlerin 170 tanesi 11,3 numaralı holde, 32 firma 2,2 diğer firmalarda fuarın içecek bölümü olan 8 numaralı holde temsil edilmekteler. ANUGA fuarına bu yıl geçtiğimiz yıla kıyaslandığında toplamda 10 Türk firması daha fazla katıldığı gözlendi. Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, fuarın ilk günü ANUGA’ya katılan Türk firmalarını ziyaret etti. Erciyes İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte gelen katılımcılara katılım belgelerini teslim etti.



SÜT ÜRETİCİLERİNİN PROTESTOSU DAMGA VURDU

Fuarda et ürünleri, peynir, vejetaryen, bio organik ürünler, donmuş gıdalar, meyve reçelleri, bal, fındık, zeytin unlu mamuller, meyve sıkmaları, enerji içecekleri gibi gıda merkezli tüm ürünler sergileniyor. Bu yıl fuar süresince organik ürünlerle alakalı özel stüdyo ve formlar oluşturulup bilgi paylaşımları yapılacak. Fuarda en iyi pasta ustası, en iyi yemek yapan aşçı gibi çeşitli yarışmalar yapılırken, 5 gün boyunca seminer konferans etkinliklerle her yıl olduğu gibi fuarın dolu dolu geçmesi bekleniyor. Almanya'nın çeşitli kentlerinden gelen çok sayıda süt üreticisi, traktörleriyle fuarın girişini kapatarak süt fiyatlarının düşmesini protesto ettiler. Süt ve yan ürünler işleyen fabrikalarla hükümeti duruma sessiz kalmakla suçlayan üreticiler, taşıdıkları dövizlerle Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Tarım Bakanı Christian Schmidt'i protesto ettiler.



5-9 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek fuara giriş biletleri; günlük internette 40, gişede 70, fuar boyu bilet 100 Euro olarak belirlendi. Fuar 4 gün boyunca sabah 9 akşam 18 saatlerine kadar gezilebilecek.