Emlak sektöründen gurbetçi atağı

Faizlerin düşmesiyle birlikte hareketlenen emlak sektörü hedef büyüttü. Gurbetçiler ve yabancılardan gelen talepleri yerinde karşılamak isteyen sektörün önde gelen kuruluşları, yurt dışı temsilcilikler açmak için harekete geçti. Bu atılımın ilk örneği Sur Yapı’dan geldi. Almanya’da ilk temsilciliğini açan firma, Türkiye’deki 12 projesini uygun koşullarla gurbetçilerin ilgisine sundu.

Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yaklaşık 7 bin 500 konut ve iş yerini teslim etmeye hazırlanan firma Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları için sunduğu kampanyasında Almanya başta olmak üzere açılışa özel peşinatsız, ara ödemesiz, 2 bin 300 liradan başlayan sabit taksitlerle satışların başladığını açıkladı. Ayrıca açıklamanın devamında, “Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 80’lik kısmı için 180 ayda 0,69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 20’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0,69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkânı sunuluyor. Böylece konut alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor” ifadeleri yer aldı.

SUR YAPI ANTALYA’YA İLGİ YOĞUN

Köln satış noktasının açılışıyla ilgili konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Başta Antalya Projemiz olmak üzere tüm projelerimize yurt dışından yoğun ilgi var. Köln satış noktasını açarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmak istedik. Son bir yılda Almanya’da katıldığımız fuarlarda ve açtığımız stantlarda Sur Yapı markamıza olan güven ve projelerimize olan ilgiyi yakından gördük. Karşılıklı iletişim ihtiyacını gidermek, yurtdışına özel kampanyaları daha rahat organize edebilmek için ilk adres olarak Köln’ü seçtik. Anna Schneider Steig3 50678 adresinde faaliyetlerimize başlarken bir de çok özel bir kampanya başlattık” dedi.

29 ÜLKEYE SATIŞ YAPILDI

Elmas sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle Antalya Projemiz, tüm dünyadan yabancı ziyaretçilerin ve yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bugüne kadar 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ile Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz, Norveç gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımız, Antalya projemizden daire ve dükkân alımı yaptı. O nedenle Avrupa’ya özel kampanyamıza Sur Yapı Antalya Projesi de dahil edildi.”

“TÜRKİYE’DEN EV ALMANIN TAM ZAMANI”

“Sur Yapı olarak Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmayı, onlarla yüz yüze konuşmayı önemsiyoruz” diyen Elmas, “Tüm vatandaşlarımızı satış ofisimize bekliyoruz. Türkiye’den ev sahibi olmak için tam zamanı. Sunduğumuz bu cazip fırsattan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

KAMPANYA TÜM PROJELERDE GEÇERLİ

Kampanyanın tüm Sur Yapı projelerini kapsadığını söyleyen Elmas, “İstanbul’un 9 ilçesinde devam eden ve satışta olan Avrupa Yakası’nda Kağıthane’de Tempo City, Topkapı’da Topkapı Evleri, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent; Anadolu Yakası’nda da Sancaktepe’de Muhit, Sultanbeyli’de İlkbahar 1 - 2. Etap ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu’nda Excellence, Ümraniye’de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe’de YeşilMavi projeleri gibi 11 proje bulunuyor. Kampanya tüm Sur Yapı projelerini kapsıyor” dedi.