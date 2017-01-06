Emisyon skandalında ilk hapis cezası

Emisyon skandalı nedeniyle dünya çapında sıkıntılı günler geçiren Alman otomobil devi Volkwagen’e kötü haber. Güney Kore’nin başkenti Seul’da bir mahkeme, emisyon skandalı çerçevesinde ithal arabaların kayıt belgelerde tahrifat yapmakla suçlanan bir VW menajerine hapis cezası verdi. İlk kez bir yönetici ceza aldı Bild gazetesinin bildirdiğine göre, mahkeme emisyon ve gürültü değerlerini tahrif ederek çevre kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle soyadı Yun olduğu belirtilen üst düzey VW yöneticisini bir yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Söz konusu karar, emisyon skandalı nedeniyle Volkswagen’in bir yöneticisinin manipülasyondan bizzat sorumlu tutularak ceza aldığı ilk yargı kararı olarak kayıtlara geçti. Soruşturmalar sürüyor Bild, savcılar tarafından Audi ve Volkswagen’in Güney Kore yöneticisi Johannes Thammer hakkında da soruşturma yürütüldüğünü yazdı. Buna ek olarak, Volkswagen’in yanıltıcı reklam nedeniyle 31 milyon 900 bin Dolar para cezası ödeyeceği bilgisi de paylaşıldı. Emisyon skandalının açığa çıkmasının ardından Güney Kore geçtiğimiz yıl aralarında Volkswagen, Audi ve Bentley marka otomobillerin de bulunduğu VW’nin 80 modeline satış yasağı getirmişti.