Emir Kusturica’nın ‘Son Kahraman’ı Uruguay eski Başkanı Jose Mujica

İstanbul, 9 Ocak () – Sırp yönetmen Emir Kusturica ‘dünyanın en fakir başkanı’ Jose Mujica’nın hayatını konu alan belgeselini tamamladı. Kusturica projeyi "Latin Amerika solu"na olan sevgisinin zirvesi olarak tanımladı.

İki kez Altın Palmiye ile ödüllendirilen yönetmen, “Ben bir idealist olarak doğdum. Gençliğimde hayranı olduğum insanlar olan Che Guevera ve Fidel Castro’dan etkilenerek kendime bir dünya görüşü oluşturdum. Che ve Fidel ile çalışma şansım olmadığından, hala traktör kullanıp, evini tamir eden bu devlet başkanını gördüğümde ‘İşte benim adamım bu’ dedim. Yanılmadığımı görmek beni mutlu ediyor” dedi.

1960 ve 1970li yıllarda, Küba Devriminden etkilenen, Tupamaros liderliğini yapan Mujica askeri rejim tarafından yakalanarak 14 yıl hapse mahkum edildi.

1985 yılında demokrasi yeniden kurulduğunda genel bir aftan yararlanan Mujica, sırasıyla hukukçu, bakan ve sonrasında başkan oldu.

Mujika’nın dünya gündeminde tanınır hale gelmesi başkanlığı sırasında hala eski evinde yaşaması, eski arabasını kullanıyor olması ve maaşının yüzde 90’ını hayır kurumlarına bağışlamasıyla gerçekleşti.

Belgesel Mujica’nın başkanlık döneminden arşiv görüntüleri ve röportajlardan oluşuyor.

Kusturica, filmi Eylül ayındaki Venedik Film Festivali’ne yetiştirmeyi planladığını bildirdi.

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