Emine Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin eşleriyle buluştu

Brüksel, 25 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’ dolayısıyla gerçekleştirdiği Brüksel ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, zirvedeki liderlerin eşleri için düzenlenen programa katıldı.

ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının eşlerinin de iştirak ettiği programın ev sahipliğini Belçika Başbakanı Charles Michel'in eşi Amelie Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın eşi Ingrid Schulerud yaptı.

Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'ni ziyaret eden heyet, Laeken Kraliyet Sarayı'na geçerek Kraliçe Mathilde tarafından verilen akşam yemeğine katıldı. Emine Erdoğan burada lider eşleriyle sohbet etti.

CİNQUANTENAİRE SANAT VE TARİH MÜZESİ ZİYARETİ

Brüksel'de bulunduğu sürede beraberindeki heyetle Cinquantenaire Sanat ve Tarih Müzesi'ni de ziyaret eden Emine Erdoğan, Les Robes De Borchgrave Sergisi ve İslam Eserleri Koleksiyonları hakkında yetkililerden bilgi aldı.