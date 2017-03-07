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Emekçi Kadınlar Günü ve Kosova Öğretmenler Günü birlikte kutlandı

Enis Tabak / Prizren, 7 Mart, () - Kosova'nın Mamuşa Belediyesi'nde Kosova Öğretmenler Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü birlikte kutlandı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Öğretmenler Günü kutlamasına Türkiye Cumhuriyeti Kosova...

Emekçi Kadınlar Günü ve Kosova Öğretmenler Günü birlikte kutlandı

Enis Tabak / Prizren, 7 Mart, () - Kosova'nın Mamuşa Belediyesi'nde Kosova Öğretmenler Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü birlikte kutlandı.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Öğretmenler Günü kutlamasına Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın yanı sıra Türk subayları ile çok sayıda davetli katıldı. 7 Mart Kosova Öğretmenler Günü tüm Kosova'da olduğu gibi, Mamuşa Belediyesi'nde de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Mamuşa'daki Anadolu İlköğretim Okulu'nda 7 Mart Kosova Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tören Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti milli marşlarının okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Anadolu İlköğretim Okulu Müdürü Milazim Mazrek, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu vurguladı.
Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç de, hem Öğretmenler Günü hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, eğitimcilerin ve kadınların toplumlarda önemli rol üstlendiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ise bu güzel günde Mamuşa'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından Anadolu İlköğretim Okulu öğrencilerinin okudukları şiirler davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Tören Anadolu İlköğretim Okulu öğrencilerinin folklor gösterileriyle sona erdi.
(Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
- Detay
- Milazim MAZREK - Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulu Müdürü
- Arif BÜTÜÇ - Mamuşa Bld. Bşk.
- Kıvılcım KILIÇ - T.C Kosova Büyükelçisi

 

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