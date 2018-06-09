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Ela Beken’in Bir Parça Almanya Belgesel Filmi’ne ABD’den ödül geldi

Nafiz Albayrak / New York,  9 Haziran () - Yönetmenliğini Ela Beken’in yaptığı ve müziklerini Münir Nurettin Beken’in yazdığı “Bir Parça Almanya” belgesel filmine ABD’den ödül geldi.  Dünya prömiyeri ABD’nin Los Angeles kentinde...

Ela Beken’in Bir Parça Almanya Belgesel Filmi’ne ABD’den ödül geldi

Nafiz Albayrak / New York,  9 Haziran () - Yönetmenliğini Ela Beken’in yaptığı ve müziklerini Münir Nurettin Beken’in yazdığı “Bir Parça Almanya” belgesel filmine ABD’den ödül geldi. 
Dünya prömiyeri ABD’nin Los Angeles kentinde Garifuna Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleşen Beken’in “Bir Parça Almanya” belgesel filmi En İyi Yabancı Film Ödülü’ne layık görüldü.
Belgesel ayrıca Nisan ayında İtalya Roma’da bir festivalde gösterim için seçildi ve aynı zamanda Rusya Moskova’da En İyi Belgesel Film Ödülü’nü aldı.
“Bir Parça Almanya,” göçmenlik konusunu değişik bir yönden inceleyen bir belgesel filmi. Belgeselde, 1984’de Türkiye’ye kesin dönüş yapmış ve aileleriyle birlikte henüz çocukken Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış ve şimdi artık yetişkin olarak hayatlarını Türkiye’de sürdüren kişilere odaklanıyor; bu kişilerin yaşadıkları tecrübeleri, hem etnografik, hem yakın tarihsel, hem de insan psikolojisi açısından başarıyla irdeliyor. Türkiye, Almanya, ve ABD gibi ülkelerin çeşitli yerlerinde çekimleri gerçekleştirilen filmde, şu ana kadar ihmal edilmiş bu önemli konu, özellikle çocuklar açısından ayrıntılı bir biçimde analiz ediliyor.
Geçen hafta sonu sona eren Los Angeles’daki festival kapsamında “Bir Parça Almanya” En İyi Yabancı Film Ödülü’ne layık görüldü. Gösterim sonrası sanatçı çift Ela Beken ve Münir Nurettin Beken sahneye çıkarak soruları cevapladılar. Filmin içeriği, müzikleri, filmin zamanımızda yaşanan pek çok mülteci ve göçmen sorunlarına gösterdiği paralellikler, ve yönetmenin belgesel film yapma sanatını ustaca kullanması ve genel olarak hikayenin akıcı bir biçimde anlatımı sorulan soru ve yapılan yorumlar arasındaydı.
Filmin özgün müzikleri ve filmdeki sahnelerle sergilediği uyum özellikle övgü aldı ve bir ilgi odağı oluşturdu. Besteci Münir Nurettin Beken konuşmasında müziğin tasarımının en başından itibaren, filmin içeriğine münasip olarak gördüğü bir aşk temasını yaratmak istediğini ve Türk Sanat ve Türk Halk müziği repertuarlarının Almanya’daki Türkler arasında da anlamlı ve meşhur olan örneklerini bu film için nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlattı.

 

 

 

 

 

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