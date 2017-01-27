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El-Şebab’ın Kenya askeri üssünü saldırısında 50 ölü

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Ocak () – Radikal dinci terör örgütü El-Şebab Somali’de bulunan Kenya askeri üssüne saldırı gerçekleştirdi. Bazı kaynaklar üssün El-Şebab’ın eline geçtiğini duyurdu. İsveç televizyon kanalı SVT’nin...

El-Şebab’ın Kenya askeri üssünü saldırısında 50 ölü

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Ocak () – Radikal dinci terör örgütü El-Şebab Somali’de bulunan Kenya askeri üssüne saldırı gerçekleştirdi. Bazı kaynaklar üssün El-Şebab’ın eline geçtiğini duyurdu. İsveç televizyon kanalı SVT’nin bölgeden edindiği bilgilere göre El-Şebab’ın gerçekleştirdiği saldırıda 50’den fazla kişi öldü. Kenya Nation gazetesi bu sabah yayınladığı haberde El-Şebab’ın Somali’de Kulbiyow bölgesinde Badhaade kenti yakınlarında bulunan Kenya askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Kenya askeri sözcüsü Paul Njuguna gazeteye yaptığı açıklamada ‘‘Yoğun saldırı altındayız. Yoğun silahlı çatışma devam ediyor’’ diye konuşmuş, kayıplar konusunda ise bilgi vermemişti. El-Şebab ise Twitter’dan paylaşımında onlarca Kenya askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Büyük oranda El-Şabab’ın elinde bulunan bölgeye hafta başında Kenya birlikleri Amerikan birlikleri ile ortak operasyon düzenlemişlerdi. Kenya askeri birlikleri Somali’de El-Sebab’a karşı yürütülen uluslararası operasyonun bir parçası olarak bulunuyor. İsveç televizyon kanalı SVT’nin bölgeden edindiği bilgilere göre de bölgede bu sabah ta El-Şebab’a yönelik hava saldırıları devam ediyor.

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