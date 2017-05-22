El Pais: “Katalonya bağımsızlığını ilan edecek” 

Katalonya, İspanya’dan ayrılmakta kararlı. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais, merkezi hükümetin bağımsızlık referandumuna izin vermemesi halinde Katalonya’nın hemen bağımsızlığını ilan edeceğini iddia etti. Merkezi hükümet, İspanya yasalarının bölgesel bir referandumun yapılmasına izin vermediği gerekçesiyle bağımsızlık referandumunu kesin bir dille reddetmişti.

El Pais gazetesinin iddiasına göre Katalonya Hükümeti, İspanya'dan ayrılma süreci için bütün mekanizmaları hazırladı. Bu sürecin “ayrılma yasası" ile atlatılması planlanıyor. Şimdiye dek gizlenen yasa tasarısı, bağımsızlığın tamamlanmasının planlandığı iki aylık süre içinde Katalonya Parlamenter Cumhuriyeti'nin kurulmasına öncülük edecek geçici Katalonya Anayasası’nın nasıl çalışacağına odaklanıyor.

Belgede merkezi hükümetin bağımsızlık referandumuna izin vermemesi durumunda belgenin yürürlüğe gireceği yazıyor. Katalonya bağımsızlık takvimini eylül sonu ya da ekim başında uygulamaya koymayı planlıyor.

Merkezi hükümet referandumu izin vermemişti

Merkezi hükümet ise İspanya yasalarının bölgesel bir referandumun yapılmasına izin vermediği gerekçesiyle bağımsızlık referandumunu kesin bir dille reddetmişti.

Katalonya Parlamentosu, 2016 sonunda bağımsızlığa giden yol haritasını belirlemiş ve bunun için öncelikli olarak 2017’de referanduma gidileceğini açıklamıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi geçen şubat ayında Katalonya’nın bağımsızlık referandumunu kararını iptal etmiş, Katalonya bölgesel hükümeti ise bu kararı tanımadığını ve referandumun yapılacağını açıklamıştı.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2015’te Katalan Parlamentosu'nun İspanya'dan ayrılma sürecini başlatma kararını da iptal etmişti. Bunun üzerine Katalonya Eylül 2015’te bağımsızlık referandumu yerine bir halk oylaması düzenlemiş ve Katalanların yoğun ilgi gösterdiği bu gayrı resmi bağımsızlık referandumunda katılımcıların yüzde 80’i bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.